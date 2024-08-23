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Общество

Жители Псковской области смогут принять участие во Всероссийском конкурсе молодёжных проектов

Жители Псковской области смогут принять участие в конкурсе «Росмолодёжь. Гранты. Второй сезон», который будет проходить до 12 сентября, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

Изображение предоставили организаторы

Участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до одного миллиона рублей. К участию приглашаются граждане РФ в возрасте от 14 до 34 лет включительно.

Приём заявок осуществляется через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодёжь России» (grants.myrosmol.ru). Здесь же можно познакомиться с полным списком номинаций конкурса.

В прошлом году на заочные конкурсы было подано 18 248 проектов, из которых 2 468 получили гранты. Грантовый фонд составил более 1 млрд 160 млн рублей.

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