Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Арт-экспедиция «Родовые гнёзда» завершилась в Псковской области

Международная молодёжная арт-экспедиция «Родовые гнёзда русской классической культуры» завершилась в Псковской области. Проект объединил 90 молодых музыкантов из 21 города семи стран мира, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На семи концертах участники представили особую программу, которую подготовили сами к юбилейным датам нынешнего года.

Международный молодёжный симфонический оркестр выступил на открытии арт-резиденции в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, а также на ежегодном фестивале «Музыка на воде» в Пскове. Кроме того, оркестр посетил Великие Луки и Пушкинские Горы.

Ещё один концерт оркестр дал в Выборге в честь Дня города. Также музыканты провели камерные программы в усадьбах М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

На все мероприятия билеты были раскуплены. Зрителям удалось насладиться как сольными номерами, так и игрой всего коллектива, отметили в пресс-службе.

Художественный руководитель и дирижёр коллектива Алексей Репников отметил важность таких проектов для развития будущих музыкантов, так как опыт оркестровой игры они смогут приобрести уже во время обучения.

Отметим, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












23 августа 2024

Квест-лист по выставке «Образы счастья» разработали в Изборске
23 августа 2024

Арт-экспедиция «Родовые гнёзда» завершилась в Псковской области
23 августа 2024

Певица Ёлка выступит на праздновании 80-летия Псковской области
22 августа 2024

Традиционные Михайловские Пушкинские чтения завершили свою работу
22 августа 2024

Хореографический фестиваль в Пскове и создание профессиональной труппы обсудили в «Минкульте». Главное
22 августа 2024

Публикуем полную программу выставки «Россия начинается здесь» к 80-летию образования Псковской области
22 августа 2024

О намерении создать профессиональную танцевальную труппу в Псковской области заявила Ирина Казимир
22 августа 2024

Выставка «Медиа в жизни Псковской области» к 80-летию региона готовится к открытию

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...