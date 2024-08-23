Арт-экспедиция «Родовые гнёзда» завершилась в Псковской области

13:32, 23 августа 2024, ПАИ

Международная молодёжная арт-экспедиция «Родовые гнёзда русской классической культуры» завершилась в Псковской области. Проект объединил 90 молодых музыкантов из 21 города семи стран мира, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На семи концертах участники представили особую программу, которую подготовили сами к юбилейным датам нынешнего года.

Международный молодёжный симфонический оркестр выступил на открытии арт-резиденции в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, а также на ежегодном фестивале «Музыка на воде» в Пскове. Кроме того, оркестр посетил Великие Луки и Пушкинские Горы.

Ещё один концерт оркестр дал в Выборге в честь Дня города. Также музыканты провели камерные программы в усадьбах М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

На все мероприятия билеты были раскуплены. Зрителям удалось насладиться как сольными номерами, так и игрой всего коллектива, отметили в пресс-службе.

Художественный руководитель и дирижёр коллектива Алексей Репников отметил важность таких проектов для развития будущих музыкантов, так как опыт оркестровой игры они смогут приобрести уже во время обучения.

Отметим, что проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.