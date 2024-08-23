Заключённые захватили колонию в Волгоградской области, есть пострадавшие и погибший

13:37, 23 августа 2024, ПАИ

Заключённые колонии № 19 в Волгоградской области захватили заложников, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСИН России.

По данным РИА Новости, заложников захватили в колонии во время заседания дисциплинарной комиссии. Сейчас ведутся мероприятия по освобождению захваченных людей. По предварительным данным, есть пострадавшие.

По данным ТАСС, в ходе захвата помещения в исправительной колонии убит сотрудник ФСИН.

Подробности произошедшего уточняются.