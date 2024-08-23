371 населённый пункт в Псковской области остался без электричества из-за непогоды

13:57, 23 августа 2024, ПАИ

371 населённый пункт в Псковской области остался без электричества из-за непогоды. Больше всего отключений зафиксировано в Куньинском, Великолукском и Псковском районах, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Ведерников.

Псковский филиал Россетей работает в режиме повышенной готовности. Ситуацию исправляют 54 бригады численностью 181 человек и 56 единиц техники. Все усилия направлены на восстановление электроснабжения в течение дня.

«Отдельно хочу отметить работу наших дружинников и неравнодушных жителей, которые помогают устранять последствия шторма, в том числе освобождая для проезда дороги. Спасибо», – поблагодарил Михаил Ведерников.

Сообщить об отсутствии электроснабжения можно по телефону 8-800-220-02-20 или оставить заявку об отключении по номеру 122.