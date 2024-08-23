Кошку из Латвии не пропустили через границу в Псковской области

15:12, 23 августа 2024, ПАИ

Кошка из Латвии не прошла ветконтроль на границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-эстонской границе в Псковской области инспектор ведомства провёл ветеринарный контроль кошки. Животное следовало в сопровождении человека из Латвии в Пустошку.

В ходе документарного контроля инспектор установил, что вакцинация животного против бешенства и панлейкопении была проведена позднее, чем за 20 дней до отправки.

Ввоз животного на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате. Кошка возвращена на сопредельную территорию.