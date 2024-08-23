Подрядчик без замечаний отремонтировал две центральные улицы в Опочке

14:45, 23 августа 2024, ПАИ

Подрядчик без замечаний отремонтировал две центральные улицы в Опочке, сообщил в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Две центральные улицы в Опочке отремонтировали по президентскому национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновили участок автодороги Опочка – Невель до границы с Республикой Беларусь (Р-23), который проходит по улице Коммунальной и улице Ленина в Опочке», – написал губернатор.

Он уточнил, что на улицах находятся автовокзал, парк, педагогический колледж и здание местной администрации. Всего к нормативу привели более двух километров дороги. На эти цели было выделено 93 млн рублей из федерального бюджета.

«Объект введён в эксплуатацию без замечаний», – добавил Михаил Ведерников.