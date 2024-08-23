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Общество

Приуроченный ко Дню флага РФ патриотический забег прошёл в Псковской области

Просветительскую акцию, приуроченную ко Дню Государственного флага России, провело российское общество «Знание» при содействии регионального филиала фонда «Защитники Отечества». С ребятами, которые проводят каникулы в детском лагере «Стремительный», встретились ветераны боевых действий Камиль Ижболдин и Дмитрий Ющенко 22 августа. Об этом ПАИ сообщила руководитель филиала российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская.

Фото здесь и далее: филиал российского общества «Знание» в Псковской области

Школьникам рассказали о символах государственности России, а также показали специальный документальный фильм, посвящённый торговому пути «из варяг в греки».

«А самым эмоциональным аккордом дня стал забег с российским триколором, который возглавил Дмитрий Ющенко – наш земляк и паралимпиец. После тяжёлого ранения десять лет назад офицер Псковской 76-й дивизии ВДВ остался без ноги. Но его сила духа достойна подражания – сейчас он активно занимается спортом и пропагандирует занятия физической культурой среди молодёжи», – отметили в российском обществе «Знание».

Схожее ранение получил на СВО и десантник Камиль Ижболдин. Герой спецоперации также встречается с молодёжью, участвуя в просветительской работе.

«Стоит напомнить, что впервые бело-сине-красный трёхполосный флаг появился во времена Петра Первого. При императоре Россия буквально прорубала себе путь на мировую арену. Чтобы осознать ценность достижений государства, его устоев, культуры и истории, важно знать, как развивалась страна на протяжении веков. Поэтому День Государственного флага стал поводом для открытых дискуссий с молодёжью», – подчеркнула Елена Печерская.

Общество «Знание» приурочило к этой дате цикл лекций, встреч и флешмобов, которые проходят по всей стране. Различные активности организованы в рамках акции «Служу Отечеству» трека «Знание. Герои». А лекторами в регионах станут в том числе сенаторы Совета Федерации, депутаты Госдумы и ветераны СВО.

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