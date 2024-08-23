Если не мы, то кто

15:33, 23 августа 2024, ПАИ

Продолжаем рассказывать о десантниках 76-й дивизии, отличившихся при выполнении боевых задач в зоне СВО. Своей историей поделился профессиональный военный, гвардии старший сержант Артем Ключеров

Артема Ключерова призвали на срочную службу в 2003 году, в дальнейшем он остался служить по контракту. По сей день защищает Отчизну в составе родного парашютно-десантного соединения.

- Военная служба меня привлекала с детства. Как и всякий мальчишка, мечтал о ВДВ – элите российской армии, для которой нет невыполнимых задач. Так получилось, что в десанте служил мой брат, когда уволился, он много рассказывал о службе – о товарищах, десантном братстве, прыжках с парашютом, самой современной на тот момент боевой технике. А еще мне, мальчишке, запали в душу священные атрибуты десантников -голубой берет и тельняшка.

Все это только укрепило мечту попасть в ВДВ. Здорово, что она сбылась. На специальную военную операцию Артем попал в самом начале – 24 февраля 2022 года. Будучи профессиональным военным, был готов морально и физически выполнять самые сложные задачи, стоявшие перед его подразделением. За проявленные отвагу и самоотверженность награжден орденом Мужества.

- Во время наступления нам поставили задачу: выдвинуться на конкретную точку. В ходе выдвижения встретили ожесточенное сопротивление противника, который ожидал наступления. Решили сразу не вступать в бой, так как вражеские позиции были хорошо подготовлены. Чтобы избежать потерь, принял решение обойти с фланга вражеский опорный пункт и спровоцировать выход противника из своего укрепления. Мне удалось выманить его на себя.

Предварительно я бросил пару осколочных гранат, затем открыл огонь по неприятелю из стрелкового оружия. Противник растерялся, не смог достоверно оценить ситуацию и полностью сконцентрировался на одиноком смельчаке. Он решил, что мы заходим именно с моего фланга, и вышел из своих позиций. Этим моментом воспользовались наши основные силы и взяли «опорник». Мы свою задачу выполнили успешно, без потерь среди личного состава. При этом удалось взять нескольких пленных.

По словам Артема Ключерова, с самого начала спецоперации родные всячески его поддерживали, понимая, что его выбор остаться на контракте и участвовать в СВО был осознанным. При любой малейшей возможности они созванивались.

- Я благодарен членам семьи за поддержку моего боевого духа, за то, что они заряжали меня энергией, когда я находился в зоне СВО. Сейчас пребываю на излечении после ранения, выполняю обязанности командира взвода: воспитываю вновь прибывшее пополнение. Обучаю первоначальным азам военной службы. Это так же важно и ответственно в нынешней ситуации, как и находиться на передовой.

Александр Милька, «Псковская провинция»

Александр Милька