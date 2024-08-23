Пскович потерял 140 тысяч рублей, пытаясь увеличить лимит кредитки

15:41, 23 августа 2024, ПАИ

Пскович хотел увеличить лимит кредитной карты, но нарвался на мошенников, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился мужчина и рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и предложил увеличить лимит кредитной карты.

Пскович поддался на уловку и предоставил злоумышленнику свои персональные данные и коды из SMS-сообщений. В итоге с банковского счёта мужчины было украдено более 140 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Расследование продолжается, уточнили в пресс-службе.