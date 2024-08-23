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Общество

Вера Емельянова оценила реализацию масштабных соцпроектов в Печорском муниципальном округе

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова вместе с председателем регионального комитета по образованию Андреем Ермаковым осмотрели строительные площадки социальных объектов в Печорском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Особое внимание они уделили Всероссийскому детскому центру «Печоры» и Печорской лингвистической гимназии, которая будет располагаться в обновлённом историческом здании.

На берегу Калацкого озера на площади более 11 гектаров строится Всероссийский детский центр «Печоры». При строительстве применяются самые современные технологии и материалы. В частности, проект предусматривает создание культурно-досугового и образовательного центров, спального корпуса, медпункта, спортивных площадок. Сейчас в строительстве участвуют около 200 человек и 20 единиц спецтехники.

В Печорах проверили готовность к открытию после реставрации объекта культурного наследия, где будет располагаться Печорская лингвистическая гимназия. Строители с особым вниманием отнеслись к восстановлению здания и сохранению декоративных элементов вековой давности. 2 сентября за парты здесь сядут 216 учащихся.

Проект осуществлён в рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина о модернизации объектов образования и здравоохранения, находящих на приграничных территориях.

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