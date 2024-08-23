Как подготовить иммунитет ребёнка к школе: советы врача

16:15, 23 августа 2024, ПАИ

Врач-педиатр Псковской областной инфекционной клинической больницы Валентина Фёдорова рассказала, как подготовить иммунитет ребёнка к школе. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Несколько советов от врача:

убедитесь, что у вашего ребёнка сделаны все необходимые вакцины в соответствии с календарём прививок. Это поможет защитить ребёнка от распространённых инфекций;

научите детей основам личной гигиены: регулярному мытью рук с мылом, особенно перед едой и после посещения туалета. В школе и других общественных местах можно использовать антисептики;

обратите внимание на рацион ребёнка. Здоровое питание поможет укрепить иммунитет и обеспечит необходимую энергию для учёбы. Включите в меню овощи, фрукты, белки и злаковые;

постепенно возвращайте ребёнка к прежнему распорядку. Установите время для подъёма и отбоя, чтобы он мог адаптироваться к школьному графику и получать достаточное количество сна. Помните, хороший отдых помогает организму бороться с инфекциями;

школа может быть источником стресса для детей. Поговорите с ними о том, как справляться с напряжением и находить время для отдыха;

объясните детям важность соблюдения дистанции и избегания тесных контактов с больными детьми, когда это возможно;

обращайте внимание на любые признаки болезни (кашель, температура, насморк). Если ваш ребёнок заболел, лучше оставить его дома, чтобы избежать распространения инфекции, и вызвать врача.

«Заботьтесь о здоровье вашего ребёнка, и он сможет успешно справиться с новыми школьными вызовами! Не занимайтесь самолечением – при первых симптомах недомогания лучше сразу обратиться к врачу», – подчеркнули в комитете.