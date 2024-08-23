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Псковский десантник Никита Петров удостоен звания Героя России

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру парашютно-десантного взвода гвардейского десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Никите Петрову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Псковский десантник Никита Петров удостоен звания Героя России. Фото: пресс-служба Минобороны РФ

Государственной награды военнослужащий удостоен за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга в ходе СВО. Звезду Героя Никите Петрову вручил министр обороны России Андрей Белоусов.

«Сегодня, в сложное, ответственное для страны историческое время, вы достойно выполняете свой воинский долг, проявляете истинную отвагу и мужество. Вы на деле доказываете верность присяге и Родине, готовность надёжно защищать суверенитет нашей страны и безопасную жизнь наших граждан. Благодарю вас за образцовое выполнение должностных обязанностей. Ваши заслуги по достоинству оценены президентом Российской Федерации», – отметил Андрей Белоусов во время торжественной церемонии чествования защитников Родины.

Никита Петров начал военную службу в 2013 году. За годы своей службы проявил себя как опытный и мужественный офицер, успешно выполняя поставленные задачи и демонстрируя образцовое руководство своим подразделением.

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