Великолукские студенты завоевали награды Кубка мира по самбо

16:55, 23 августа 2024, ПАИ

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Анжела Гаспарян и Ахмад Гасанов завоевали награды Кубка мира по самбо, который прошёл в Киргизии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ВЛГАФК.

Всего в соревнованиях участвовали 50 самбистов из России, выступавших под флагом Международной федерации самбо.

Анжела Гаспарян завоевала золото в весовой категории до 80 килограммов. Ахмад Гасанов, в свою очередь, стал серебряными призёром в весе до 98 килограммов.

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