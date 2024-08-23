Псковская «Россиянка» стала чемпионом Псковской области по футболу среди женщин
Псковская команда «Россиянка» стала победителем чемпионата Псковской области по футболу 8x8 среди женских команд. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
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Фото: Федерация футбола Псковской области
В соревнованиях принимали участие три команды: «Россиянка», бежаницкий «Штурм» и команда Псковского педагогического комплекса (ППК).
Первое место заняли девушки из «Россиянки», второе место досталось «Штурму», а бронзу выиграли воспитанницы ППК.
В индивидуальных номинациях награды получили Алина Быстрова, Злата Дмитриева, Валерия Тимофеева, Кристина Викентьева и Алина Панфиленок.
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