Традиционные псковские соревнования по парковому ориентированию пройдут 15 сентября
Традиционные соревнования по спортивному ориентированию в парке пройдут в Промежицах 15 сентября, сообщается в группе СКО «Русь» в соцсети «ВКонтакте».
Участники разыграют награды соревнований в 14 возрастных группах. Призёры получат грамоты. Организаторы принимают предварительные заявки до 12 сентября.
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