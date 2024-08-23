Традиционные псковские соревнования по парковому ориентированию пройдут 15 сентября

17:28, 23 августа 2024, ПАИ

Традиционные соревнования по спортивному ориентированию в парке пройдут в Промежицах 15 сентября, сообщается в группе СКО «Русь» в соцсети «ВКонтакте».

Участники разыграют награды соревнований в 14 возрастных группах. Призёры получат грамоты. Организаторы принимают предварительные заявки до 12 сентября.

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