Псковская двойка стала победителем всероссийских соревнований по гребле на байдарках
Псковичи, воспитанники спортшколы «Ника» стали победителями всероссийских соревнований по гребле на байдарках среди юношей до 15 лет, которые проходят в Воронеже с 22 по 27 августа. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Ника».
Дмитрий Остренко и Никита Полатовский стали победителями в двойке на дистанции 1 000 метров. Кроме того, псковичи Владимир Бебекин и Даниил Иванов заняли четвёртое место первенства России до 17 лет на этой же дистанции.
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Псковская двойка стала победителем всероссийских соревнований по гребле на байдарках
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