Более 50 сельхозпроизводителей представили свою продукцию на областной ярмарке «Урожай-2024»

17:26, 23 августа 2024, ПАИ

Областная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2024» прошла на улице Пушкина в Пскове сегодня, 23 августа. Ярмарка посвящена 80-летию со дня образования Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Более 50 местных товаропроизводителей представили свою продукцию: фермеры из Пскова и Великих Лук, а также из шести муниципальных образований – Псковского, Великолукского, Себежского, Опочецкого, Новосокольнического и Печорского.

Фермеры предлагали жителям и гостям города рыбную и мясную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия, товары пчеловодства и птицеводства, а также свежие и консервированные ягоды, фрукты и овощи. Кроме того, был представлен широкий выбор саженцев цветов, плодовых деревьев и кустарников.

О том, как проходила ярмарка, смотрите в фоторепортаже здесь.