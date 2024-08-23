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Общество

Вышка сотовой связи запущена в деревне Ореховно Пустошкинского района

Базовая станция при участии компании МТС запущена в работу в деревне Ореховно Пустошкинского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Усадьба Ореховно. Фото: ПАИ

Оборудование обеспечивает стабильную сотовую связь в радиусе около пяти километров. Это позволяет охватить ближайшие деревни и усадьбу Ореховно, которая привлекает туристов на юге Псковской области и входит в маршрут «Русские усадьбы». Скорость передачи данных достигает 150 Мбит/с.

Вышка связи установлена благодаря инвестиционному налоговому вычету. В регионе действует специальная льгота для операторов, развивающих инфраструктуру связи: они могут компенсировать до 90 % затрат на инвестиции.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В текущем году в регионе планируется запустить более 20 базовых станций сотовой связи в рамках различных федеральных и региональных программ. Большинство из них будут размещены в небольших населённых пунктах региона, садовых некоммерческих товариществах (СНТ) и рядом с туристическими объектами.

Жители Псковской области могут принять участие в программе «Устранение цифрового неравенства», которая реализуется в рамках национального проекта «Цифровая экономика». До 17 ноября нужно выбрать и проголосовать за подключение к интернету малых населённых пунктов.

Проголосовать могут совершеннолетние граждане России, зарегистрированные в Псковской области. Это можно сделать двумя способами: онлайн через «Госуслуги» (если есть подтверждённая учётная запись) или письмом в Минцифры через Почту России.

Ранее об установке новых базовых станций связи рассказал начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов.

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