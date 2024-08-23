Более 2,2 тысячи человек пострадали от укусов клещей в Псковской области

17:42, 23 августа 2024, ПАИ

2 223 человека обратились за помощью к врачам после укусов клещей в Псковской области с начала сезона – с 19 марта этого года. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В частности, с 15 по 21 августа с укусами клещей к медикам обратились 112 человек, в том числе 30 детей. С начала сезона в лабораториях и медицинских организациях исследовали 1 707 клещей, в том числе снятых с пострадавших людей – 1 695.

В 2024 году зарегистрировали 11 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у двух детей. Также в регионе выявили пять случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе у одного ребёнка.