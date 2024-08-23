Сельскохозяйственные товаропроизводители Себежского района продолжают уборку урожая

18:46, 23 августа 2024, ПАИ

​Сельскохозяйственные товаропроизводители Себежского района продолжают уборку урожая, пишет газета «Призыв» со ссылкой на администрацию района.

В ООО «Веть» зерновые культуры убраны на площади 1970 гектар, что составляет 85 % от всей посевной площади. Валовый сбор зерна составил 6374.4 тонны.

Помимо уборки урожая в хозяйстве ведут сев озимых культур под урожай 2025 года, посеяно озимого рапса на площади 490 гектаров.

В крестьянском (фермерском) хозяйстве Мулинского П.Ф. приступили к уборке картофеля. Хозяйство готово реализовать потребителям картофель нового урожая сорта «Гала».

В КФХ Мулинского А.В. приступили к уборке урожая капусты и столовой свеклы среднеспелых сортов.

Продолжается заготовка кормов в СПК «Дубровка», КФХ Лебедевой Е.Н., КФХ Завилейского С.В.

