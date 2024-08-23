Водитель госпитализирован в результате ДТП в Новосокольническом районе

19:05, 23 августа 2024, ПАИ

В Новосокольническом районе, на третьем километре автодороги Новосокольники – Фетинино – Насва, водитель не справился с управлением автомобиля и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

За рулём автомобиля Lada находился водитель 1962 года рождения. В результате ДТП водитель госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.