С презентации Пскова открылась выставка «Россия начинается здесь»

19:24, 23 августа 2024, ПАИ

С презентации Пскова открылась в Финском парке выставка «Россия начинается здесь» в честь 80-летия образования Псковской области. Также стенд города Пскова открыт для посетителей на выставке-презентации, сообщает корреспондент ПАИ.

Всего 26 муниципалитетов региона презентуют на выставке свои особенности, историю и туристическую привлекательность.

Перед гостями в честь открытия выставки выступил глава Пскова Борис Елкин. «Сегодня юбилей у нашей самой любимой Псковской области. Псков, как часть области, столица региона, можно сказать, открывает сегодня выставку. Я всех поздравляю с праздником области, всем вам хорошего времяпрепровождения, удачи, тепла, уюта в нашем родном доме. Город Псков вместе с вами, жители области, будет процветать и только разрастаться. Всех с праздником!» – сказал Борис Елкин.

Напомним, выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.