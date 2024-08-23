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С презентации Пскова открылась выставка «Россия начинается здесь»

С презентации Пскова открылась в Финском парке выставка «Россия начинается здесь» в честь 80-летия образования Псковской области. Также стенд города Пскова открыт для посетителей на выставке-презентации, сообщает корреспондент ПАИ.

Куб Пскова открыт для посетителей на выставке-презентации «Россия начинается здесь». Фото: корреспондент ПАИ

Всего 26 муниципалитетов региона презентуют на выставке свои особенности, историю и туристическую привлекательность.

Перед гостями в честь открытия выставки выступил глава Пскова Борис Елкин. «Сегодня юбилей у нашей самой любимой Псковской области. Псков, как часть области, столица региона, можно сказать, открывает сегодня выставку. Я всех поздравляю с праздником области, всем вам хорошего времяпрепровождения, удачи, тепла, уюта в нашем родном доме. Город Псков вместе с вами, жители области, будет процветать и только разрастаться. Всех с праздником!» – сказал Борис Елкин.

Фото: Официальный телеграм-канал Псковской области

Напомним, выставка проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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