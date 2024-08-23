Фотовыставка «Природные заповедники Псковской области» работает в торговых центрах Пскова

19:38, 23 августа 2024, ПАИ

Фотовыставку «Природные заповедники Псковской области» подготовили к празднованию 80-летия образования Псковской области. Экспозицию организовал комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области совместно с Полистовским заповедником, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

На экспозиции можно увидеть заповедные места, мир животных и растений региона. Посетить выставку можно в ТРК «Акваполис» (Псков, улица Кузбасской Дивизии, 19) и ТРЦ Fjord Plaza (Псковский район, улица Завеличенская, 23). Работа выставки продлится до 1 сентября.

Напомним, 23 августа Псковская область празднует 80-летие со дня образования.