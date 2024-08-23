Башню Нижних решёток продолжают реставрировать в Псково-Печерском монастыре

22:48, 23 августа 2024, ПАИ

Продолжаются реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Башня Нижних решёток» на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

На данный момент завершается укрепление наружных стен и фундаментов башни со стороны въездных ворот. За ходом работ осуществляется архитектурный надзор автором проекта реставрации М. Фриновским и специалистами Реставрационной мастерской Псковской епархии.

Башня построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV-XX веков. После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение.