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Башню Нижних решёток продолжают реставрировать в Псково-Печерском монастыре

Продолжаются реставрационные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Башня Нижних решёток» на территории Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

«Башни Нижних решеток» продолжают реставрировать в Псково-Печерском монастыре. Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

На данный момент завершается укрепление наружных стен и фундаментов башни со стороны въездных ворот. За ходом работ осуществляется архитектурный надзор автором проекта реставрации М. Фриновским и специалистами Реставрационной мастерской Псковской епархии.

Башня построена в период Ливонской войны в 1558-1565 годах, во времена игумена Корнилия, по приказу Ивана Грозного. Входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря» XIV-XX веков. После пожара 1688 года, когда монастырь выгорел, башня потеряла военное значение.

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