Борис Елкин: Нам посчастливилось жить в прекрасном регионе

21:39, 23 августа 2024, ПАИ

Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Финском парке Пскова сегодня, 23 августа. Выставка началась с презентации областного центра. Что можно увидеть на стенде города Пскова, рассказал Борис Елкин в своём телеграм-канале.

«Приходите в Финский парк и знакомьтесь с удивительными уголками нашей Псковской области. Советую обязательно заглянуть в куб города Пскова», – порекомендовал Борис Елкин.

На стенде можно попробовать себя в роли кузнеца, смастерить фетровую башню или создать уникальную салфетку в старинной технике набойки, сыграть в настольные игры, а также продегустировать псковский хлеб, мёд и молоко.

«Нам посчастливилось жить в прекрасном регионе, который активно развивается и с трепетом относится к сохранению своей истории и традиций. Желаю каждому добра и взаимопонимания, а нашей области – процветания!» – сказал Борис Елкин.