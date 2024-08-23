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Общество

Борис Елкин: Нам посчастливилось жить в прекрасном регионе

Выставка «Россия начинается здесь» открылась в Финском парке Пскова сегодня, 23 августа. Выставка началась с презентации областного центра. Что можно увидеть на стенде города Пскова, рассказал Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Что можно увидеть на стенде города Пскова. Фото здесь и далее: из телеграм-канала Бориса Елкина

«Приходите в Финский парк и знакомьтесь с удивительными уголками нашей Псковской области. Советую обязательно заглянуть в куб города Пскова», – порекомендовал Борис Елкин.

На стенде можно попробовать себя в роли кузнеца, смастерить фетровую башню или создать уникальную салфетку в старинной технике набойки, сыграть в настольные игры, а также продегустировать псковский хлеб, мёд и молоко.

«Нам посчастливилось жить в прекрасном регионе, который активно развивается и с трепетом относится к сохранению своей истории и традиций. Желаю каждому добра и взаимопонимания, а нашей области – процветания!» – сказал Борис Елкин.

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С презентации Пскова открылась выставка «Россия начинается здесь»

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