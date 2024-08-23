II Международный молодёжный лингвистический форум пройдёт в Пскове

23:20, 23 августа 2024, ПАИ

Студентов и старшеклассников Пскова приглашают принять участие во II Международном молодежном лингвистическом форуме. Организатором мероприятия, которое пройдет 1–4 октября, выступил Институт гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Целью форума является создание условий для интеллектуального развития одаренной молодежи и поддержки познавательного интереса к изучению иностранного языка.

В программе встречи запланирован международный онлайн-конкурс перевода публицистического текста, посвященного Году семьи в России (на трех иностранных языках: английском, немецком, французском); международная онлайн-олимпиада по иностранным языкам для студентов и школьников (на четырех иностранных языках: английском, китайском, немецком, французском), I онлайн-олимпиада по методике преподавания иностранных языков для студентов бакалавриата, магистрантов, аспирантов и молодых специалистов, мастер-класс «Сохранение самобытности народных сказок Псковского края при переводе» (в гибридном формате), а также методический семинар для учителей иностранного языка «Обратная связь: кому и зачем это нужно?» (в гибридном формате) и многое другое.

Для участия в мероприятиях форума необходимо зарегистрироваться по ссылке до 27 сентября.