Фундаменты и фасады башни Святых ворот отреставрировали в Псково-Печерском монастыре

23:36, 23 августа 2024, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре реставраторы приступили к демонтажу строительных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Башня Святых ворот». Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)».

Исторический облик башни Святых ворот восстанавливается в соответствии с петровским периодом.

«Отреставрированы стены, фундаменты, своды въездных ворот, фасады, деревянный сруб. Проведена реставрация главки, золочение звёзд и креста. Выполнен реставрационный ремонт кровли, включая устройство водосточной системы. Заменены столярные заполнения оконных и дверных проёмов. Восстановлена историческая отметка каменного (булыжного) мощения проезда через башню и прилегающей территории», – отметили специалисты.

Отметим, башня Святых ворот является важным опорным объектом и уникальным произведением конца средневекового оборонного зодчества и монастырской архитектуры. Её строительство изначально преследовало цель защитить одно из наиболее ответственных мест крепости и украсить главный парадный вход в обитель – главные монастырские ворота.

Окончательно архитектурный облик и композиционное решение сложились в Петровскую эпоху, когда башня была надстроена и вписана в ансамбль петровских фортификаций.