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Общество

Стричь овец советует сегодня народный календарь

Память святого мученика Евпла, служившего архидиаконом в сицилийском городе Катане в III–IV веках, отмечается 24 августа. Об этом сообщает calend.ru.

Святой Евпл был известен тем, что всегда носил с собой Евангелие и при любой возможности проповедовал язычникам христианскую веру.

Однажды во время проповеди его схватили и привели к правителю. Несмотря на пытки, он не отрёкся от христианства и критиковал языческие верования. Даже во время казни святой продолжал объяснять собравшимся Евангелие.

На Руси день Евпатия (Евпла) Коловрата считался зловещим. Люди верили, что в это время на болотах появляется белый конь, который скачет по земле в поисках своего погибшего всадника. К ночи конь приходит на кладбище, где обегает все могилы, раскапывает землю и жалобно плачет над покойниками. В то же время можно услышать громкий свист и странное пение. Говорили, что некоторые смельчаки пытались поймать белого коня, но никому это не удалось.

В этот день обычно начинали стричь овец. Крестьяне рассчитывали так, чтобы бараны успели обрасти заново до наступления холодов. Женщины пряли нитки и вязали тёплые вещи к зиме, а мужчины изготавливали валенки.

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