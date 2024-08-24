Жительница Новосокольнического района перевела мошенникам почти миллион рублей

11:20, 24 августа 2024, ПАИ

Жительница Новосокольнического района перевела мошенникам почти миллион рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Уголовное дело по статье 159 «Мошенничество» УК РФ по факту хищения денежных средств возбуждено в ОМВД России по городу Великие Луки.

В полицию обратилась пострадавшая – 39-летняя женщина из Новосокольнического района. Днём ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником «Госуслуг» и сообщил, что на её имя незаконно оформляется кредит.

Потерпевшая, будучи излишне доверчивой, решила защитить свои деньги и самостоятельно перевела кредитные средства через банковские терминалы. В результате злоумышленник получил крупную сумму – 900 000 рублей.

Ведётся следствие. Устанавливаются все обстоятельства и причастные лица.