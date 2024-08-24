В Пскове каждый четвёртый работник уклоняется от участия в субботниках

11:47, 24 августа 2024, ПАИ

Традиция проведения субботников существует в 1 из 4 компаний в Пскове. В опросе SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане и представители кадровых служб предприятий из Пскова.

Только 35% работающих рассказали, что у них на работе субботники не проводятся. 7% не знают, есть ли в компании такая традиция (чаще всего это те, кто работает недавно). Остальные с субботниками сталкивались: 30% участвуют в них на безвозмездной основе, 2% – только за дополнительную оплату, 1% – за отгулы. Каждый четвёртый игнорирует призывы участвовать в субботниках.

Мужчины уклоняются от участия в субботниках чаще женщин. Среди жителей Пскова до 34 лет таких людей больше, чем среди тех, кто старше. Женщины и сотрудники старше 45 лет охотнее готовы наводить чистоту и порядок бесплатно.

25 % представителей кадровых служб сообщили, что в их компаниях есть традиция проведения субботников. В 15 % организаций субботники проходят в рабочее время, а в 10 % – в выходные. О том, что в большинстве компаний субботники не проводятся, заявили 74 % их представителей.