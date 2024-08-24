До +30 градусов прогнозируют в Псковской области 25 августа

12:25, 24 августа 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 25 августа. Погода прогнозируется без существенных осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов, днём – от +25 до +30 градусов.

Атмосферное давление будет низким.