Как провести выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин

12:57, 24 августа 2024, ПАИ

Как интересно и с пользой провести выходные в Пскове, посоветовал глава города Борис Елкин. Рекомендации он написал в своём Telegram-канале.

Псковичи и гости города могут посетить выставку муниципалитетов Псковской области в честь 80-летия региона и найти стенд города Пскова. Выставка проходит в Финском парке в субботу и воскресенье с 13:00 до 21:00. Полную программу можно увидеть по ссылке.

Также можно стать участником исторического праздника «Воевода Шуйский». Он уже стартовал сегодня на территории у Покровской башни (Свердлова, 3) и завершится в 17:00.

Кроме того, можно присоединиться к музыкальному фестивалю «Диалог поколений» с Денисом Мацуевым. Место проведения: БКЗ филармонии (Некрасова, 24). Мероприятия пройдут в субботу и воскресенье в 19:00.

Также можно сходить на концерт в честь ветеранов труда «А мы ровесники». Концерт пройдёт в ГКЦ (пл. Победы, 1) в воскресенье в 12:00

Помимо этого, псковичи и гости города могут стать участником креативного фестиваля Lo-fest. Место проведения: пространство «Лофт» (Спортивная, 1Б). Фестиваль начнётся сегодня, 24 августа в 14:00.

Или же можно отправиться на экскурсию в музей романа В.А. Каверина «Два капитана». Место проведения: библиотека им. Каверина (Октябрьский пр-т, 7А). Экскурсии можно посетить в субботу и воскресенье с 11:00 до 16:00.

«Желаю всем интересно провести предпоследние выходные уходящего лета!» – написал Борис Елкин.