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Культура

Всероссийский фестиваль-конкурс «Великие традиции» проходит в Пскове

Сохраняем. Преумножаем. Чтим.

Под этим девизом с 16 по 25 августа в Пскове проходит Всероссийский фестиваль-конкурс народных исполнителей «Великие традиции», сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Великие традиции» прошёл в Пскове. Фото: Псковский областной центр народного творчества

Мероприятия проекта объединили более 170 участников из государственных, муниципальных и любительских коллективов пять субъектов Российской Федерации (Республика Карелия, Республика Марий Эл, Московская область, Псковская область, г. Санкт-Петербург), а также специалистов, деятелей культуры и искусства, представителей творческих союзов, волонтеров культуры.

Десять коллективов – участников на одной сцене смогли продемонстрировать свое мастерство в рамках конкурсной программы. Их оценивало профессиональное жюри, в числе которого композитор, музыкант, солист Государственного оркестра русских народных инструментов «Метелица» Евгений Желинский; заслуженный работник культуры Республики Карелия, педагог, руководитель ансамбля кантелистов «Sadakieli», преподаватель Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио Надежда Дробышевская; заслуженный деятель искусств Псковской области, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской», руководитель Заслуженного коллектива народного творчества ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева Константин Абабков.

Кульминацией фестиваля стало награждение победителей конкурса и Гала-концерт, в который вошли лучшие творческие номера коллективов-участников и приглашенных артистов. В их числе гордость Пскова – Заслуженный коллектив народного творчества ансамбль «Сказ» им. В. Румянцева.

17 и 18 августа рядом с главной сценой фестиваля развернулась интерактивная площадка «Ремесла древней Псковщины». Каждый желающий смог принять участие в мастер-классах под чутким руководством мастеров декоративно-прикладного творчества, а также поучаствовать в игрищах и забавах вместе с фольклорным ансамблем «Уграда».

«Великие традиции» подарили жителям двух городов – Пскова и Порхова незабываемые выступления специального гостя фестиваля – Подмосковного оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии.

Помимо конкурсной программы в рамках фестиваля прошли две творческие лаборатории, на которых члены жюри смогли обменяться опытом и лично пообщаться с каждым участником.

Все участники и зрители также смогли посетить выставку традиционных народных инструментов Псковской области «Сохраняя, преумножаем».

Организаторы фестиваля благодарят всех участников, членов жюри и гостей фестиваля за настоящий праздник народного творчества, а также команду волонтеров культуры за оказанную помощь.

Проект реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Организатор Фестиваля – Автономная некоммерческая организация «Содействие развитию культуры и массовых коммуникаций «Культурный регион». Методическая, организационная и информационная поддержка: ФГБУК Государственный Российский Дом народного творчества им. В.Д. Поленова; Государственное бюджетное учреждение культуры «Псковский областной центр народного творчества».

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