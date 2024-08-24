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Общество

Супруги Макаровы из Гдовского района отмечают 50 лет совместной жизни

50 лет совместной жизни отмечает 24 августа супружеская пара Александра и Людмилы Максимовых из деревни Озерцы Черневской волости Гдовского района.

Супруги Максимовы 50 лет вместе. Фото: "Гдовская заря"

Сегодня в Гдовском отделе ЗАГС регистратор спросила о том, не пожалели ли они о своём выборе, сделанном в 1974 году. Супруги, как и 50 лет назад, ответили, что верны своему решению, сообщает издание «Гдовская заря».

«Вы полвека прошли по жизни вместе. Ваш союз — пример крепкой любви и уважения», — сказала начальник районного отдела ЗАГС Марина Фомина, вручая юбилейное свидетельство.

Председатель Совета ветеранов Вера Кабанова вручила золотую медаль Максимовым и подарки от городского поселения.

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