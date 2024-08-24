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Общество

Учения «Дружины» прошли под Бежаницами

Учения отряда содействия обороне и безопасности «Дружина» прошли в субботу, 24 августа, под Бежаницами, сообщает издание «Сельская новь».

Тренировка "Дружины". Фото: "Сельская новь"

«Дружинники» из Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского муниципальных округов повышали уровень навыков в области специальной тактической подготовки, учились слаженной командной работе с учебным оружием на местности.

Участники учений были поделены на две команды и тренировались в поиске и обезвреживании условного противника.

«Второе занятие было посвящено стрельбе из воздушного ружья по мишени, итоговое – работе с автоматом АКМ», – сообщил руководитель филиала отряда «Дружиа» в Бежаницком муниципальном округе Игорь Карасёв. По сравнению с первыми занятиями у «дружинников» виден явный прогресс, отметил он.

Руководил учебным процессом Сергей Нестеров, командир добровольной народной дружины.

Напомним, что отряд «Дружина», в который на территории региона входит более 2 тысяч человек, оказывает содействие правоохранительным органам в сохранении безопасности и правопорядка на территории Псковской области.

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