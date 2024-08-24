Супруги Архиповы из Печор отметили 50-летие своей семьи

19:19, 24 августа 2024, ПАИ

50-летний юбилей совместной супружеской жизни отметили Галина и Александр Архиповы из Печор сегодня, 24 августа. Поздравить золотых юбиляров в Печорский ЗАГС собрались родные и друзья, сообщает газета «Печорская правда».

В торжественной обстановке председатель муниципального Собрания депутатов Владимир Глотко вручил семье Архиповых памятную медаль «50 лет совместной жизни».

Медаль была учреждена губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым в рамках Года семьи. Её вручают в нашем регионе семейным парам, которые отмечают золотую свадьбу в 2024 году.

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