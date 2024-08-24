Музыканты «Диалога поколений» выступают на сцене Псковской областной филармонии

20:06, 24 августа 2024, ПАИ

В большом концертном зале Псковской областной филармонии проходит концерт фестиваля пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева «Диалог поколений». В этом году он посвящен 80-летию Псковской области.

На сцене выступают юные пианисты, лауреаты конкурса Grand Piano Competition, передает корреспондент ПАИ.

25 августа псковичам представят гала-концерт с участием прославленных музыкантов, а также молодых многократных лауреатов международных конкурсов. Исполнители выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением лауреата I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова, дирижёра Ивана Никифорчина.