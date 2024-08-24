Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Музыканты «Диалога поколений» выступают на сцене Псковской областной филармонии

В большом концертном зале Псковской областной филармонии проходит концерт фестиваля пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева «Диалог поколений». В этом году он посвящен 80-летию Псковской области.

На сцене выступают юные пианисты, лауреаты конкурса Grand Piano Competition, передает корреспондент ПАИ.

25 августа псковичам представят гала-концерт с участием прославленных музыкантов, а также молодых многократных лауреатов международных конкурсов. Исполнители выступят в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением лауреата I Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижёров имени С. В. Рахманинова, дирижёра Ивана Никифорчина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 августа 2024

Музыканты «Диалога поколений» выступают на сцене Псковской областной филармонии
24 августа 2024

Всероссийский фестиваль-конкурс «Великие традиции» проходит в Пскове
24 августа 2024

Как провести выходные в Пскове, посоветовал Борис Елкин
23 августа 2024

Квест-лист по выставке «Образы счастья» разработали в Изборске
23 августа 2024

Арт-экспедиция «Родовые гнёзда» завершилась в Псковской области
23 августа 2024

Певица Ёлка выступит на праздновании 80-летия Псковской области
22 августа 2024

Традиционные Михайловские Пушкинские чтения завершили свою работу
22 августа 2024

Хореографический фестиваль в Пскове и создание профессиональной труппы обсудили в «Минкульте». Главное

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...