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Культура

Концерт классической музыки «Бархатные сезоны» организуют под открытым небом в Пскове

13 сентября в 19:00 на террасе отеля «Покровский» в Пскове состоится концерт «Бархатные сезоны». Губернаторский симфонический оркестр Псковской области приглашает слушателей окунуться в атмосферу музыкальной Европы XIX века, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции региона.

В программе концерта – произведения И. Штрауса, Л. Делиба, Ф. Легара. Солисты концерта – сопрано Светлана Москаленко (Михайловский театр) и тенор Николай Ерохин (МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко).

Билеты можно приобрести в кассе и на сайте филармонии.

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