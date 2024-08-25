Занятие по подготовке к партнёрским родам пройдёт в Псковском перинатальном центре

11:48, 25 августа 2024, ПАИ

Псковский клинический перинатальный центр проводит набор на бесплатное групповое занятие по подготовке к партнерским родам. Занятие проведёт психолог центра Эмма Абдулаева. Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

На занятии расскажут, как правильно подготовиться к партнёрским родам, как помочь маме в процессе, чего ожидать и как справиться с эмоциями. Психолог поделится ценными рекомендациями и ответит на вопросы, чтобы сделать этот опыт максимально комфортным и позитивным.

К занятию можно присоединиться начиная с 28-й недели беременности. Встреча пройдет 27 августа в 15:00. Количество мест ограничено, записаться можно по телефону +7 905 295-59-22 с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.