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Общество

Вальс, танго и чарльстон учились танцевать горожане на набережной Себежа

Вальс, танго и чарльстон учились танцевать горожане на набережной Себежа. Как сообщает районная газета «Призыв», вечером 24 августа профессиональные танцоры провели для желающих мастер-классы.

Здесь и далее фото газеты «Призыв»

Организовала танцевальный вечер команда проекта «Развитие». Потанцевать на набережную пришли примерно 40 человек. В этом году это первый танцевальный вечер. Он продлился около двух часов.

Такие же танцевальные вечера под открытым небом в Себеже проходили и прошлым летом. Желающие научиться новым па собирались на берегу озера каждую субботу.

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