Вальс, танго и чарльстон учились танцевать горожане на набережной Себежа
Вальс, танго и чарльстон учились танцевать горожане на набережной Себежа. Как сообщает районная газета «Призыв», вечером 24 августа профессиональные танцоры провели для желающих мастер-классы.
Организовала танцевальный вечер команда проекта «Развитие». Потанцевать на набережную пришли примерно 40 человек. В этом году это первый танцевальный вечер. Он продлился около двух часов.
Такие же танцевальные вечера под открытым небом в Себеже проходили и прошлым летом. Желающие научиться новым па собирались на берегу озера каждую субботу.
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