Вальс, танго и чарльстон учились танцевать горожане на набережной Себежа

13:06, 25 августа 2024, ПАИ

Вальс, танго и чарльстон учились танцевать горожане на набережной Себежа. Как сообщает районная газета «Призыв», вечером 24 августа профессиональные танцоры провели для желающих мастер-классы.

Организовала танцевальный вечер команда проекта «Развитие». Потанцевать на набережную пришли примерно 40 человек. В этом году это первый танцевальный вечер. Он продлился около двух часов.

Такие же танцевальные вечера под открытым небом в Себеже проходили и прошлым летом. Желающие научиться новым па собирались на берегу озера каждую субботу.