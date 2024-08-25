Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике на следующей неделе
Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике на следующей неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.
27 августа для посетителей будут закрыты:
– Двор Постникова;
– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
– Главное здание Псковского музея-заповедника;
– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
– Поганкины палаты;
– Приказная палата Псковского кремля;
– Власьевская башня;
– Плоская башня;
– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;
– Музей-квартира В. И. Ленина;
– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;
– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;
– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.
28 августа будут закрыты Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), 29 августа – Варлаамовская и Высокая башни, 30 августа – Музей истории города Печоры.
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