Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике на следующей неделе

14:46, 25 августа 2024, ПАИ

Санитарные дни пройдут в Псковском музее-заповеднике на следующей неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

27 августа для посетителей будут закрыты:

– Двор Постникова;

– Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

– Главное здание Псковского музея-заповедника;

– Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

– Поганкины палаты;

– Приказная палата Псковского кремля;

– Власьевская башня;

– Плоская башня;

– Мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского;

– Музей-квартира В. И. Ленина;

– Музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова;

– Музей-усадьба М. П. Мусоргского;

– Музей-усадьба С. В. Ковалевской.



28 августа будут закрыты Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза), 29 августа – Варлаамовская и Высокая башни, 30 августа – Музей истории города Печоры.