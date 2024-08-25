Правительство РФ выделило 300 млн рублей на ремонт дорог в Псковской области

13:58, 25 августа 2024, ПАИ

Правительство выделило финансирование на ремонт дорожной инфраструктуры в Псковской области, сообщается в официальном телеграм-канале кабмина.

В Псковской области проведут капремонт автомобильной дороги и искусственных дорожных сооружений. На эти цели по поручению президента из резервного фонда правительства будет направлено 300 млн рублей.

С помощью федерального финансирования будут выполнены работы по капремонту улицы Германа, которая является подъездной дорогой к Международному аэропорту Псков имени княгини Ольги. Это позволит увеличить пропускную способность подъезда к аэропорту и повысить безопасность дорожного движения.