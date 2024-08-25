Семья с ребёнком чудом уцелела в ДТП в Плюсском районе

15:08, 25 августа 2024, ПАИ

Семья с ребёнком чудом уцелела в ДТП в Плюсском районе. Как сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ», авария произошла на 185-м километре трассы Санкт-Петербург – Невель.

Водитель автомобиля Volkswagen Polo не справилась с управлением и вылетела в кювет. Автомобиль опрокинулся на крышу.

В автомобиле помимо водителя находились также её супруг и ребёнок. Они не пострадали, помощь врачей им не потребовалась.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.