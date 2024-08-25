Траты россиян на контрацептивы достигли рекордных показателей

15:31, 25 августа 2024, ПАИ

Расходы россиян на презервативы и противозачаточные таблетки по итогам первого полугодия выросли на 15,57% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и достигли 19,3 млрд рублей. Такие данные приводит аналитическая компания DSM Group.

За первые шесть месяцев 2023 года аптеки заработали на продаже средств контрацепции 16,7 млрд рублей, а за тот же период 2022-го — 17,2 млрд рублей.

В количественном выражении продажи контрацептивов в аптеках увеличились на 8-10%. Продажа товаров этой категории на маркетплейсе Wildberries подскочила на 25%.