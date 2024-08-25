Урожай арбузов сняли жители Опочки со своих грядок

16:23, 25 августа 2024, ПАИ

Жительница Опочки Раиса Гаврилова на своем участке выращивает арбузы и собрала хороший урожай, пишет газета «Красный маяк».

Два года назад она со своим мужем переехали из Санкт-Петербурга в Опочку, чтобы ухаживать за пожилой мамой.

«Родные края тянут. До этого мы часто приезжали сюда раз в две недели, а летом всегда гостили здесь. О переезде не жалеем, здесь свежий воздух, простор, дети часто навещают. Все родные сюда приезжают с удовольствием – и поработать, и отдохнуть. Лес рядом, да и речка здесь недалеко, – рассказала Раиса Гаврилова. – А самое главное – на приусадебном участке можно вырастить экологически чистые витаминные продукты – овощи, зелень, ягоды, фрукты. Наличие земли позволяет и экспериментировать, к примеру, мы выращиваем арбузы».