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Культура

Пушкинский заповедник открыл продажу билетов на гастрольные спектакли «Пушкинской школы»

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещена афиша больших гастролей театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера (Санкт-Петербург) и открыта продажа билетов на спектакли, почти все из которых доступны по «Пушкинской карте». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: музей-заповедник «Михайловское». Общий поклон по окончании спектакля «Горе от ума» по комедии А. С. Грибоедова

Традиционные показы столичной труппы в этом году пройдут с 20 сентября по 1 октября включительно. Жители Святогорья и гости Пушкинского заповедника в эти дни смогут увидеть десять спектаклей. Восемь из них поставлены по русской классике — по произведениям Пушкина, Островского, Грибоедова, Гоголя, Сухово-Кобылина; зарубежная драматургия представлена двумя пьесами Шекспира — комедией «Укрощение строптивой» и трагедией «Гамлет». Помимо этого, в программе пребывания санкт-петербургских артистов в «Михайловском» — выставка «играющих» костюмов (то есть костюмов, которые используются в текущем репертуаре театра), чтение стихов в Святогорском монастыре, пресс-конференция, она же — встреча со зрителями и сотрудниками музея-заповедника.

Полная гастрольная афиша с указанием даты, времени и места того или иного события, с возрастными рекомендациями для зрительской аудитории и с другой полезной информацией есть здесь.

На выступления «Школы…», создателем и бессменным руководителем которой является Владимир Рецептер, вот уже десять лет, с 2014 года, собирают в «Михайловском» не только взрослых театралов из многих городов региона и, шире, страны, но также, во множестве, школьников и студентов практически из всех районов Псковской области. При этом организованные группы учащихся зачастую приезжают в заповедник с солидным запасом времени для того, чтобы перед спектаклем побывать на экскурсии или музейном занятии, взять мастер-класс по программе «Народная культура». Многое из этого также можно оплатить посредством «Пушкинской карты».

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