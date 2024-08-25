Пушкинский заповедник открыл продажу билетов на гастрольные спектакли «Пушкинской школы»
На официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» размещена афиша больших гастролей театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера (Санкт-Петербург) и открыта продажа билетов на спектакли, почти все из которых доступны по «Пушкинской карте». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.
Традиционные показы столичной труппы в этом году пройдут с 20 сентября по 1 октября включительно. Жители Святогорья и гости Пушкинского заповедника в эти дни смогут увидеть десять спектаклей. Восемь из них поставлены по русской классике — по произведениям Пушкина, Островского, Грибоедова, Гоголя, Сухово-Кобылина; зарубежная драматургия представлена двумя пьесами Шекспира — комедией «Укрощение строптивой» и трагедией «Гамлет». Помимо этого, в программе пребывания санкт-петербургских артистов в «Михайловском» — выставка «играющих» костюмов (то есть костюмов, которые используются в текущем репертуаре театра), чтение стихов в Святогорском монастыре, пресс-конференция, она же — встреча со зрителями и сотрудниками музея-заповедника.
Полная гастрольная афиша с указанием даты, времени и места того или иного события, с возрастными рекомендациями для зрительской аудитории и с другой полезной информацией есть здесь.
На выступления «Школы…», создателем и бессменным руководителем которой является Владимир Рецептер, вот уже десять лет, с 2014 года, собирают в «Михайловском» не только взрослых театралов из многих городов региона и, шире, страны, но также, во множестве, школьников и студентов практически из всех районов Псковской области. При этом организованные группы учащихся зачастую приезжают в заповедник с солидным запасом времени для того, чтобы перед спектаклем побывать на экскурсии или музейном занятии, взять мастер-класс по программе «Народная культура». Многое из этого также можно оплатить посредством «Пушкинской карты».
Пушкинский заповедник открыл продажу билетов на гастрольные спектакли «Пушкинской школы»
Больше 400 псковичей пришли на открытую репетицию Дениса Мацуева и музыкантов из «Диалога поколений»