Участок трассы Санкт-Петербург – Псков сузят и замедлят до 40 километров в час

17:20, 25 августа 2024, ПАИ

Участок трассы Санкт-Петербург – Псков в Ленинградской области сузят и замедлят до 40 километров в час, сообщили ПАИ в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В связи с производством работ по устройству двух технологических примыканий с 26 августа по 1 ноября будет периодически вводиться реверсивное движение автомобильного транспорта со светофорным регулированием. Скорость движения будет ограничена до 40 км/ч.

Работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения. Будут установлены временные дорожные знаки, светофорные объекты, водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ, смонтирована световая сигнализация (сигнальные фонари дежурного освещения).

Дорожные работы будут производиться на участке федеральной дороги Р-23 с 67-го по 69-й километр в Гатчинском районе Ленинградской области, между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье. Реверсивное движение будет вводиться на время разгрузки строительных материалов.