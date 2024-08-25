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Псковские мастера приняли участие в фестивале «Россия – созвучие культур» в Гатчине

Х юбилейный этнокультурный фестиваль Ленинградской области «Россия – созвучие культур» прошёл в Гатчине Ленинградской области. Псковскую область представили народный самодеятельный фольклорный коллектив «Истоки» и лучшие мастера Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного центра народного творчества.

Фестиваль «Россия – созвучие культур» в Гатчине. Фото: Псковский областной центр народного творчества

В этом году в фестивале приняли участие делегации всех районов и округов Ленинградской области и ряда регионов Северо-Западного федерального округа России, а также областного Дома дружбы. Юбилейный этнофестиваль посвящен укреплению межнационального мира и согласия, семейным ценностям, патриотическому воспитанию и объявленному губернатором Ленинградской области Году заботы.

Гости фестиваля смогли поучаствовать в мастер-классах: сделать изделие на гончарном круге, выполнить роспись по дереву, изготовить народную куклу «Вепсская кормилка», попробовать ручное ткачество на ткацком станке. Среди предложенных активностей также плетение на коклюшках захожского кружева или изготовление броши – царицыной щуки, символа города Тихвина, а также плетение поясов, валяние, изготовление саамских амулетов и другое.

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