Спортсмены из Псковской области завоевали награды на X открытом турнире по боксу в Калужской области

19:07, 25 августа 2024, ПАИ

X открытый турнир по боксу в честь князя Владимира Храброго и Дня города проходил в городе Боровск Калужской области с 23 по 25 августа. Команду от Псковской области представляли спортсмены из посёлка Локня и Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации бокса.

По результатам соревнований первые места заняли Увайс Цимгигов (Локня «ЦДО») и Максм Свереда (Псков «СШ «Олимп»). Омар Кулаев уступил в упорном бою более опытному сопернику из города Чехов.

Спортсменов сопровождал Александр Воробьев