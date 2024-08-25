Народный артист России Леонид Ремнев умер во время спектакля
В Нижнем Новгороде на 78-м году жизни умер актер нижегородского ТЮЗа Леонид Ремнев, это произошло во время его выступления, сообщили в Нижегородском отделении Союза театральных деятелей России.
Актёр погиб за кулисами театра во время спектакля.
В нижегородском ТЮЗе Леонид Ремнев проработал 52 года. До этого учился в Горьковском театральном училище и университете имени Н. Лобачевского. За роль Ивана Коломийцева в спектакле «Последние» был номинирован на «Золотую маску». Ремнев также был лауреатом Пушкинской премии, премии Собольщикова-Самарина и премии города Нижнего Новгорода.
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