Народный артист России Леонид Ремнев умер во время спектакля

20:16, 25 августа 2024, ПАИ

В Нижнем Новгороде на 78-м году жизни умер актер нижегородского ТЮЗа Леонид Ремнев, это произошло во время его выступления, сообщили в Нижегородском отделении Союза театральных деятелей России.

Актёр погиб за кулисами театра во время спектакля.

В нижегородском ТЮЗе Леонид Ремнев проработал 52 года. До этого учился в Горьковском театральном училище и университете имени Н. Лобачевского. За роль Ивана Коломийцева в спектакле «Последние» был номинирован на «Золотую маску». Ремнев также был лауреатом Пушкинской премии, премии Собольщикова-Самарина и премии города Нижнего Новгорода.